15:40 (мск), источник: Комсомольская правда
В зоне СВО скончался житель Каменска-Уральского
Свердловчанина посмертно представили к ордену Мужества.
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В зоне СВО скончался житель Каменска-Уральского. 28-летний Владислав Сергин погиб 19 ноября в районе села Красногоровка при выполнении боевой задачи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Мужчина родился и вырос в Каменске-Уральском. Учился в школе № 16, позже перешел в учреждение № 38. Он увлекался спортом, занимался тяжелой атлетикой.
Позже Владислав Сергин получил образование в радиотехникуме. На срочной службе был назначен в войска связи и стал связистом. Вернувшись в Каменск-Уральский, мужчина работал на одном из предприятий.
— Он был отважным, ответственным и добрым, а еще, как говорят его друзья, всегда стремился быть там, где есть риск, никогда не боялся опасности, — отметили в мэрии.
В середине июля 2023 года свердловчанин подписал контракт. Во время службы он получил Почетный знак «За службу в разведке». Посмертно мужчина был представлен к ордену Мужества.
Прощание с Владиславом Сергиным пройдет 29 ноября на Аллее славы в 12.00. Позже мужчину похоронят на аллее Почетных граждан на Волковском кладбище.