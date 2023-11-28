15:58 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону
Власти Ростовской области примут решение о выплатах людям после урагана
Компенсацию могут получить те, чьи дома затопило.
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Власти Ростовской области примут решение о выплатах людям после урагана. Об этом сообщила сотрудник донского министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ольга Трошкина.
Компенсацию могут получить те, чьи дома затопило. Чтобы зафиксировать ущерб, представители муниципалитетов проведут обход.
«Муниципальные комиссии сегодня, 28 ноября, начинают подворовый обход пострадавших от подтопления. По итогам работы комиссий будут приняты соответствующие решения», — сообщила Ольга Трошкина.
Ранее донские метеорологи рассказали, что могло стать причиной разгула стихии на Дону, а также в Крыму и на Кубани.