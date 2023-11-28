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16:27 (мск), новости Беларуси, источник: ОНТ

Мужчина угнал фуру, чтобы проведать «даму сердца»

В Минске мужчина решил угнать фуру DAF, чтобы отправиться на ней к «даме сердца». Об этом рассказывает пресс-служба Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси.

Администратор одной из столичных автомоек заметил пропажу грузового автомобиля, принадлежащего клиенту. Сотрудник поспешил обратиться в милицию.

Правоохранители вскоре установили, что к исчезновению тягача причастен работник этой же автомойки. Грузовик был обнаружен поздней ночью около одной из деревень Столбцовского района. Угонщика задержали.

Были проведены все необходимые экспертизы, специалисты изъяли следы рук и запаховый след, установлена их принадлежность подозреваемому.

Правоохранители выяснили, что 34-летний мужчина отправился на угнанном тягаче к «даме сердца», которая проживает в Столбцах. При этом у угонщика не было даже права управления этим видом транспортных средств.

Возбуждено уголовное дело.

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