Мужчина угнал фуру, чтобы проведать «даму сердца»

Администратор одной из столичных автомоек заметил пропажу грузового автомобиля, принадлежащего клиенту. Сотрудник поспешил обратиться в милицию.
Правоохранители вскоре установили, что к исчезновению тягача причастен работник этой же автомойки. Грузовик был обнаружен поздней ночью около одной из деревень Столбцовского района. Угонщика задержали.
Были проведены все необходимые экспертизы, специалисты изъяли следы рук и запаховый след, установлена их принадлежность подозреваемому.
Правоохранители выяснили, что 34-летний мужчина отправился на угнанном тягаче к «даме сердца», которая проживает в Столбцах. При этом у угонщика не было даже права управления этим видом транспортных средств.
Возбуждено уголовное дело.