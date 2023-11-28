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17:32 (мск), источник: Комсомольская правда

Еще одного подростка задержали в Петербурге по делу о треш-блогерах, избивавших прохожих

СК сообщил о задержании еще одного подростка в Петербурге из группы треш-блогеров.

В Петербурге продолжается расследование уголовного дела о треш-блогерах, которые избивали прохожих ради популярности в Сети. По версии следствия, руководил подростками-мигрантами парень из Азербайджана. Он успел сбежать на родину, но его поймали и доставили в Россию. А 27 ноября был задержан еще один подозреваемый. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

— 27 ноября 2023 года следствием задержан еще один соучастник обвиняемых — несовершеннолетний 2007 года рождения. Ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, — говорится в сообщении регионального ведомства.

На данный момент, сотрудники правоохранительных органов задержали уже 15 подозреваемых, среди которых уроженцы Таджикистана и Азербайджана. Их поместили в следственный изолятор Петербурга.

И только предполагаемый организатор группировки до сих пор находится в СИЗО в Дагестане, куда его доставили из Азербайджана. Вскоре его тоже привезут в Петербург. Расследование уголовного дела тем временем продолжается.

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