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18:21 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Автобус сбил парня на пешеходном переходе в Минском районе

Около 8.30 65-летний минчанин за рулем автобуса Scania на 9-м км автодороги Н9031 Колодищи — Заславль совершил наезд на 22-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Источник: belta.by

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под колеса автобуса в Минском районе попал пешеход. 22-летний мужчина пересекал проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Около 8.30 65-летний минчанин за рулем автобуса Scania на 9-м км автодороги Н9031 Колодищи — Заславль совершил наезд на 22-летнего пешехода, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Молодой человек пострадал в ДТП и с полученными телесными повреждениями был госпитализирован в учреждение здравоохранения.

ГАИ напоминает, что на перекрестке при запрещающем сигнале регулировщика или светофора водители должны остановиться перед дорожным знаком «Стоп-линия» (линией горизонтальной дорожной разметки 1.12). Пешеходу же перед началом движения необходимо убедиться, что выход на проезжую часть дороги безопасен. Пешеходу следует остановиться у края проезжей части, посмотреть по сторонам, удостовериться, что водители заметили пешехода и успели затормозить, и только тогда начинать переходить дорогу. При переходе проезжей части следует отключить мобильные телефоны и наушники, а малолетних детей взять за руку.

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