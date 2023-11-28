19:12 (мск), источник: ТАСС
Сын Михаила Боярского заявил, что актер перенес инфаркт
Сейчас он находится в обычной палате, добавил Сергей Боярский.
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Михаил Боярский перенес инфаркт, его госпитализировали. Сейчас он уже переведен в обычную палату, сообщил ТАСС его сын Сергей Боярский.
«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — рассказал он.