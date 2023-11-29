10:33 (мск), источник: Время
Подростки в Сарове провалились под лед на озере
Им удалось выбраться самостоятельно.
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Подростки в Сарове провалились под лед на озере. Видео инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы.
На опубликованных кадрах несколько человек вышли на неокрепший лед озера и провалились. Благодаря тому, что все произошло недалеко от берега, выбраться молодым людям удалось самостоятельно.
Ранее сообщалось, что рыбак провалился под лед на Гребном канале в Нижнем Новгороде.