Главное
Спецоперация на Украине
10:33 (мск), источник: Время

Подростки в Сарове провалились под лед на озере

Им удалось выбраться самостоятельно.

Подростки в Сарове провалились под лед на озере. Видео инцидента опубликовали в соцсетях очевидцы.

На опубликованных кадрах несколько человек вышли на неокрепший лед озера и провалились. Благодаря тому, что все произошло недалеко от берега, выбраться молодым людям удалось самостоятельно.

Ранее сообщалось, что рыбак провалился под лед на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Циклон, идущий на север из Крыма, обойдёт Нижегородскую область
Нижегородские работодатели ощутили острый кадровый дефицит
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта