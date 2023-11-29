03:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru
Мошенники в Приморье примерили на себя образ инвесторов
Доверившись мнимым финансовым консультантам, житель Дальнегорска перевел им больше 3 млн рублей.
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48-летний житель Дальнегорска стал очередной жертвой телефонных мошенников, однако на этот раз преступники выступили в роли финансовых менеджеров, пообещав помочь с инвестированием средств с высокой доходностью, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на прокуратуру Приморского края.
Поверив аферистам, мужчина оформил кредиты на 3,3 млн рублей и перевел их на счета незнакомцев. Подогревая интерес жертвы к легкому заработку, некоторое время преступники создавали видимость реального обогащения, дважды зачислив своему «клиенту» платежи в размере 45 тысяч рублей, которые пострадавший впоследствии вновь зачислил мошенникам.
Возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле прокуратуры.