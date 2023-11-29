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08:26 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Группу вымогателей задержали в Павлодаре

Преступную группу, занимавшуюся вымогательствами и криминальными разборками, задержали в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: polisia.kz

Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры задержали семь человек в возрасте от 25 до 35 лет.

«Задержано семь членов преступной группы, из которых трое наиболее активных участников водворены в ИВС. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан», — рассказал представитель ДБОП МВД РК Куандык Алпыс.

Стражи порядка проверяют их причастность к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области. В настоящий момент полицейские установили, что группировка участвовала в пяти вымогательствах.

В результате обысков у подозреваемых изъято пять единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также граната РГД-5. По изъятому оружию назначены экспертизы.

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