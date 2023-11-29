08:26 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews
Группу вымогателей задержали в Павлодаре
Преступную группу, занимавшуюся вымогательствами и криминальными разборками, задержали в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
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Управление по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области при координации прокуратуры задержали семь человек в возрасте от 25 до 35 лет.
Стражи порядка проверяют их причастность к хулиганствам с применением оружия и квартирным кражам на территории Павлодарской области. В настоящий момент полицейские установили, что группировка участвовала в пяти вымогательствах.
В результате обысков у подозреваемых изъято пять единиц огнестрельного и травматического оружия, кастеты, биты и ножи кустарного производства, а также граната РГД-5. По изъятому оружию назначены экспертизы.