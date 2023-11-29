06:21 (мск), источник: Newslab.ru
У жителя Зеленогорска отобрали иномарку за повторную пьяную езду
В Красноярском крае у систематического автопьяницы забрали машину и приговорили к обязательным работам.
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В Красноярском крае Зеленогорский суд вынес приговор 33-летнему мужчине, которого признали виновным в преступлении по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Как установил суд, 5 августа подсудимый, будучи пьяным, сел за руль своей «Тойоты Короллы» и поехал кататься. На улице Строителей его остановили сотрудники полка ДПС и отстранили от управления авто. Законное требование инспектора о прохождении медицинского освидетельствования он отказался выполнять, о чем был составлен протокол.
За четыре месяца до этого он уже привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования, тогда у него отобрали права на 1,5 года.
С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 200 часам обязательных работ, с лишением права на управление транспортными средствами. Автомобиль стоимостью 1 млн рублей конфискован в доход государства.
Приговор вступил в законную силу.