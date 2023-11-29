07:53 (мск), источник: Комсомольская правда
Миниатюрная в серенькой кофточке: неизвестный труп уже месяц пытаются опознать в Приморье
Жителей Приморья просят помочь установить личность женщины.
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В Спасске-Дальнем полиция просит помочь установить личность женщины. Тело неизвестной нашли 3 ноября. Приметы погибшей опубликовали волонтеры организации «ПримПоиск». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На вид женщине 50−60 лет, рост около 150−155 сантиметров, телосложение, короткие темно-русые волосы.
Когда ее нашли, на ней был серый шерстяной джемпер и такого же цвета велюровое трико, черные бриджи, топик и носки. У нее также была сумка с изображением розовых растений.
Все, кто что-либо знает об этой женщине, могут обратиться по телефонам: 8−423−522−30−77, 102 или 112 (полиция), 8−984−189−39−36 (волонтеры).
Напомним, что в Приморье месяц ищут мужчину с татуировкой в виде трех иероглифов. 38-летний житель Находки — Леонид Шилкин последний раз выходил на связь 28 октября.