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07:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Миниатюрная в серенькой кофточке: неизвестный труп уже месяц пытаются опознать в Приморье

Жителей Приморья просят помочь установить личность женщины.

Источник: Соцсети

В Спасске-Дальнем полиция просит помочь установить личность женщины. Тело неизвестной нашли 3 ноября. Приметы погибшей опубликовали волонтеры организации «ПримПоиск». Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На вид женщине 50−60 лет, рост около 150−155 сантиметров, телосложение, короткие темно-русые волосы.

Когда ее нашли, на ней был серый шерстяной джемпер и такого же цвета велюровое трико, черные бриджи, топик и носки. У нее также была сумка с изображением розовых растений.

Все, кто что-либо знает об этой женщине, могут обратиться по телефонам: 8−423−522−30−77, 102 или 112 (полиция), 8−984−189−39−36 (волонтеры).

Напомним, что в Приморье месяц ищут мужчину с татуировкой в виде трех иероглифов. 38-летний житель Находки — Леонид Шилкин последний раз выходил на связь 28 октября.

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