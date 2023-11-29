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09:22 (мск), источник: dostup1.ru

На Южном Урале решают, что делать с вылившейся после ДТП на землю фенолформальдегидной смолой

Зафиксировано место разлива концентрата фенолформальдегидной смолы, площадь которого составила 153 кв.м.

Росприроднадзор решает, что делать с вылившейся на землю после ДТП на федеральной трассе в Челябинской области фенолформальдегидной смолой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, грузовик Scania опрокинулся на трассе А-310 Челябинской — Троицк еще 22 ноября. Он перевозил концентрат фенолформальдегидной смолы, произошел ее разлив на почву.

«Зафиксировано место разлива концентрата фенолформальдегидной смолы, площадь которого составила 153 квадратных метра», — прокомментировали в Уральском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

С места происшествия отобраны для исследования образцы почвы. «По результатам полученных исследований будут приняты меры в установленном законом порядке», — говорят в ведомстве.

Фенолформальдегидную смолу используют чаще всего при производстве древесных плит. В высоких концентрациях фенолформальдегид опасен: он входит в число канцерогенов — веществ, воздействие которых на организм человека может привести к развитию опухолей, очень плохо выводится из организма и имеет свойство накапливаться.

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