08:21 (мск), источник: © РИА Новости
Над Подольском сбили беспилотник, направлявшийся к Москве
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобороны.
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«Двадцать девятого ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области», — заявили в военном ведомстве.
Как уточнил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон летел на столицу. По его словам, при падении обломков, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже нет.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.