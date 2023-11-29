08:21 (мск), источник: © РИА Новости

Над Подольском сбили беспилотник, направлявшийся к Москве

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Подольском городском округе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Двадцать девятого ноября в 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен над территорией Подольского городского округа Московской области», — заявили в военном ведомстве.

Как уточнил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, дрон летел на столицу. По его словам, при падении обломков, по предварительным данным, никто не пострадал, разрушений тоже нет.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

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