10:45 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону
Фуру разворотило после ДТП на трассе под Каменском
Фуру разворотило после ДТП на трассе под Каменском-Шахтинским.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
О происшествия очевидцы рассказали в соцсетях.
Авария произошла в районе реки Лихая. Участниками столкновения стали большегруз и «Лада». Как именно случилось ДТП — не уточняется. При этом, фура оказалась на барьерном ограждении. У нее покорежена кабина и треснуто лобовое. У второго участника аварии — «Лады» также различные механические повреждения.
— В происшествии никто не пострадал, — уточнили в региональном УГИБДД.