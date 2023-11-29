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10:45 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

Фуру разворотило после ДТП на трассе под Каменском

Фуру разворотило после ДТП на трассе под Каменском-Шахтинским.

Источник: МК.RU Ростов-на-Дону

О происшествия очевидцы рассказали в соцсетях.

Авария произошла в районе реки Лихая. Участниками столкновения стали большегруз и «Лада». Как именно случилось ДТП — не уточняется. При этом, фура оказалась на барьерном ограждении. У нее покорежена кабина и треснуто лобовое. У второго участника аварии — «Лады» также различные механические повреждения.

— В происшествии никто не пострадал, — уточнили в региональном УГИБДД.

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