10:13 (мск), источник: Татарстан 24
В Казани загорелся промышленный склад
Все произошла на ул. Восстания.
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Сегодня ночью пламя охватило промышленный склад на улице Восстания в Казани. Возгорание произошло около 10 часов ночи. В это время в производственном корпусе никого не было.
О возгорании узнали, когда черный густой столб дыма заволок небо. Предварительная причина пожара — короткое замыкание проводки. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее мы писали, что в селе Лубяны Кукморского района накануне вечером загорелся частный дом. Об этом сообщили в 117 пожарно-спасательной части района.