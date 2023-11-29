11:37 (мск), источник: Комсомольская правда
Дерево рухнуло на автомобиль с людьми на пр. Юных Пионеров в Самаре
Самарец снял последствия падения дерева на движущийся автомобиль на Безымянке.
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Вечером во вторник, 28 ноября 2023 года, на проспекте Юных Пионеров в Самаре произошло ЧП. Там огромное дерево упало на автомобиль с людьми. Блогер Евгений Щекин снял на видео последствия происшествия.
— Дерево упало на движущийся автомобиль. Все произошло в районе дома № 136 по проспекту Юных Пионеров. Движение оказалось перекрыто, — прокомментировал автор ролика.
Дерево рухнуло поперек иномарки. Оно буквально расплющило машину. Тем, кто находился в салоне, повезло. По словам очевидцев, они живы. С ними все нормально. Что касается автомобиля, то он, скорее всего, восстановлению не подлежит. Из-за чего упало дерево, пока не ясно. Сильного ветра накануне не было.