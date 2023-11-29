Главное
Главные новости 29 ноября
10:55 (мск), источник: dostup1.ru

«Икорным» мошенникам в Златоусте вынесли приговор: что решил суд

Семейный подряд из Краснодара, продававший имитацию красной икры пенсионерам из Златоуста, возместил ущерб всем пострадавшим, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ГУ МВД региона.

Напомним, в июне 2023 года женщина с племянником прибыли в Челябинск, где решили продавать пожилым людям имитированную красную икру под видом натуральной по завышенной цене. Злоумышленница приобретала в сетевых магазинах ненатуральный продукт и под различными предлогами предлагала его приобрести пенсионерам, расфасовывая в контейнеры. Так, в Челябинске обвиняемая похитила у пенсионера 140 тыс. рублей, заверив его в том, что икру заказала его дочь, а ему необходимо ее оплатить. После чего женщина с племянником приехали в Златоуст, где таким же способом похитили у двух пенсионеров 88 тыс. рублей.

В ходе следствия подозреваемые в полном объеме возместили причиненный материальный ущерб, благодаря чему в зале суда произошло примирение сторон.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 На озере в Челябинской области под лед ушел табун лошадей
Еще одно штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта