«Икорным» мошенникам в Златоусте вынесли приговор: что решил суд

Напомним, в июне 2023 года женщина с племянником прибыли в Челябинск, где решили продавать пожилым людям имитированную красную икру под видом натуральной по завышенной цене. Злоумышленница приобретала в сетевых магазинах ненатуральный продукт и под различными предлогами предлагала его приобрести пенсионерам, расфасовывая в контейнеры. Так, в Челябинске обвиняемая похитила у пенсионера 140 тыс. рублей, заверив его в том, что икру заказала его дочь, а ему необходимо ее оплатить. После чего женщина с племянником приехали в Златоуст, где таким же способом похитили у двух пенсионеров 88 тыс. рублей.
В ходе следствия подозреваемые в полном объеме возместили причиненный материальный ущерб, благодаря чему в зале суда произошло примирение сторон.