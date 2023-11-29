11:48 (мск), источник: Комсомольская правда
Спасли ремни безопасности: в ДТП во Владивостоке пострадали двое детей
В столкновении двух автомобилей во Владивостоке травмы получили две девочки.
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Во Фрунзенском районе столицы Приморья при столкновении автомобилей пострадали две девочки 10 и 13 лет. Виновника аварии ждет штраф в пять тысяч рублей или лишение права управления автомобилем до полутора лет, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
Как рассказали полицейские, виновником аварии стал автомобилист, ехавший без детей.
От серьезных травм девочек уберегло то, что они соблюдали правила движения и ехали пристегнутыми ремнями безопасности. Медики зафиксировали у них ушибы и ссадины.
На автомобилиста, совершившего ДТП, составили административные протоколы за то, что он не уступил дорогу автомобилю, имеющему право преимущественного движения и нарушил тем самым правила дорожного движения, причинив легкий вред здоровью потерпевших.
Согласно КоАП РФ, за эти правонарушения ему грозит от 2,5 до пяти тысяч рублей штрафа или лишение прав вождения автомобиля на срок до полутора лет.
За последние сутки в Приморье произошло 41 ДТП, в пяти из которых пострадали семь человек, в том числе, трое детей.