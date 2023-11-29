Смертельное ДТП в Костанайской области: на пять лет осудили водителя

«16 июля 2023 года на 5 км автодороги “Садчиковка-Рудный” водитель С., управляя автомобилем марки “Lada Granta”, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с автомашиной марки “Renault G330” под управлением Ш., движущеися во встречном направлении», — говорится в сообщении суда.
В результате ДТП пассажиры автомашины марки «Lada Granta» М. и М. от полученных телесных повреждений скончались в реанимационном отделении больницы Рудного.
Подсудимый вину признал в полном объеме, заявленные исковые требования признал частично.
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с пожизненным лишением права управления транспортными средствами.