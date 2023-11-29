12:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Ущерб Крыму от шторма достиг 1,3 млрд рублей
Ущерб инфраструктуре Крыма, причиненный в результате мощного шторма предварительно оценивают в 1,3 млрд руб.
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Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на председателя Госсовета Республики Владимира Константинова.
Работа по оценке ущерба продолжается, однако уже сейчас муниципалитеты региона заявляют о том, что непогода принесла повреждения и разрушения объектов на 802 млн руб. Из них только на Бахчисарайский район приходится 250 млн руб. ущерба.
Шторм на юге РФ разыгрался в ночь на 27 ноября. Из-за сильного ветра в Крыму произошли аварийные ситуации на объектах отопления и энергоснабжения. Без света остались около полумиллиона жителей полуострова.
Анастасия Донскова.