14:03 (мск), источник: Комсомольская правда
На Северном обходе столкнулись скорая помощь и «Мерседес»
Водитель и два пассажира автомобиля медиков доставлены в БСМП.
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На Северном обходе случилось ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, в Гурьевском районе водитель скорой медицинской помощи допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Мерседес».
В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля скорой помощи были доставлены в БСМП Калининграда.