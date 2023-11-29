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Спецоперация на Украине
14:03 (мск), источник: Комсомольская правда

На Северном обходе столкнулись скорая помощь и «Мерседес»

Водитель и два пассажира автомобиля медиков доставлены в БСМП.

Источник: ГУ МВД

На Северном обходе случилось ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД, в Гурьевском районе водитель скорой медицинской помощи допустил столкновение с движущимся впереди автомобилем «Мерседес».

В результате ДТП водитель и два пассажира автомобиля скорой помощи были доставлены в БСМП Калининграда.

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