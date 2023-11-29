14:22 (мск), источник: РИА Новости
В Омске мать и трое детей пострадали при пожаре
Мать и трое детей пострадали при пожаре в квартире в одноэтажном доме в Омске.
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ОМСК, 29 ноя — РИА Новости. Молодая мать и трое ее детей получили ожоги во время пожара в Омске — огонь, по предварительным данным, вспыхнул из-за игры со спичками, рассказали в СУСК по Омской области.
Пожар произошел еще утром во вторник в одной из квартир одноэтажного дома на улице 6-й Километр обводного пути, но сообщается о нем спустя сутки.
«Во время пожара пострадали 21-летняя женщина и ее сыновья в возрасте четырех и трех лет, а также семи месяцев, с которыми женщина успела выбежать из загоревшегося помещения. Все пострадавшие с ожогами верхних дыхательных путей от горячего воздуха доставлены в больницу, их состояние удовлетворительное», — говорится в релизе.
Причиной пожара, по основной версии, стали детские игры со спичками, а очаг находился в районе детской кроватки. В момент пожара мать находилась дома, но оставила детей без присмотра.