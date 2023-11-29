15:37 (мск), источник: АиФ Кубань
Экипаж севшего на мель судна под Анапой до сих пор находится на сухогрузе
Моряки вышли на палубу помахать местным жителям.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Экипаж севшего на мель судна под Анапой до сих пор находится на сухогрузе, сообщает «Кубань 24».
Журналисты телеканала заметили моряков, когда те вышли на палубу, чтобы помахать местным жителям.
«Сегодня мы увидели, как на поверхность судна вышли как минимум три человека. Анапчане, находившиеся на берегу, тоже в ответ приветствовали моряков, снимали их на камеры телефонов. Точно можно сказать, что экипаж еще остается заблокированным в море», — рассказала корреспондент.
Напомним, новая точка притяжения туристов находится в поселке Витязево под Анапой примерно в 400 метрах от берега. Толпы желающих увидеть судно своими глазами начали стекаться в Витязево еще утром 27 ноября.
Владелец севшего на мель сухогруза в Анапе не выходит на связь. Так что о транспортировке судна речи пока нет.