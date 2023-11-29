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18:39 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Мигрант погиб на белорусско-польской границе

В ГПК заявляют, что погибший ранее был насильственно выдворен с польской территории через специальную калитку.

МИНСК, 29 ноя — Sputnik. Мигрант погиб на белорусско-польской границе в Каменецком районе, сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По данным ведомства, накануне, во вторник 28 ноября, польские пограничники с применением силы вытеснили на территорию Беларуси в двух граждан Афганистана.

«Возле калитки иностранцы обнаружили еще одного беженца в крайне истощенном состоянии», — сказали в ГПК.

Пострадавший пояснил, что поляки специально бросили его одного, чтобы ему никто не мог помочь.

Белорусские пограничники на место вызвали медработников, но к их приезду мужчина умер. Афганцам медики оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас следственно-оперативная группа Каменецкого РОВД проводит по факту необходимые действия.

В ГПК в очередной раз заявили, что европейские власти продолжают демонстрировать бесчеловечность в отношении беженцев, выталкивая их на белорусскую территорию.

«Это является доказательством того, что принципы гуманизма и солидарности, которые Европа так гордо провозглашает, кажутся забытыми, когда речь заходит о самых уязвимых», — заключили в комитете.

Последний случай гибели мигрантов на границе был зафиксирован в конце октября. Тогда вблизи границы с Латвией были найдены тела двух нелегалов, рядом с погибшими находилась женщина и двое детей. Она пограничникам рассказала, что группу мигрантов латвийские правоохранители вывезли на границу и под угрозами заставили перейти на территорию Беларуси.

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