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03:47 (мск), источник: АиФ Хабаровск

Тигр растерзал собаку в селе Хабаровского края

В селе Хабаровского края тигр разорвал домашнюю собаку. Кадрами с места происшествия поделились читатели «АиФ-Дальинформ».

Источник: Аргументы и факты

Предположительно, инцидент произошёл в ночь на 29 ноября в селе Пушкино Бикинского района. Дикая кошка пробралась во двор частного дома и напала на пса породы алабай. Последний не пережил схватку и погиб от полученных травм.

В тот же день жители соседней Лермонтовки заметили тигра, который шёл возле трассы. Эксперты охотнадхора устанавливают, растерзал ли собаку именно этот хищник, или же посёлки терроризируют две разных особи.

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