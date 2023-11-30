03:47 (мск), источник: АиФ Хабаровск
Тигр растерзал собаку в селе Хабаровского края
В селе Хабаровского края тигр разорвал домашнюю собаку. Кадрами с места происшествия поделились читатели «АиФ-Дальинформ».
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Предположительно, инцидент произошёл в ночь на 29 ноября в селе Пушкино Бикинского района. Дикая кошка пробралась во двор частного дома и напала на пса породы алабай. Последний не пережил схватку и погиб от полученных травм.
В тот же день жители соседней Лермонтовки заметили тигра, который шёл возле трассы. Эксперты охотнадхора устанавливают, растерзал ли собаку именно этот хищник, или же посёлки терроризируют две разных особи.