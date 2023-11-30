Установили личности всех 13 погибших при пожаре в алматинском хостеле

По данным пресс-службы департамента полиции Алматы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
В акимате Алматы сообщили, что эвакуированных постояльцев уже разместили в другие места.
«По состоянию на 11:30 часов акиматом Алматы в трех локациях были размещены 49 из 56 эвакуированных постояльцев, оставшиеся 7 человек отказались от размещения. Все обеспечены бесплатным проживанием, питанием», — говорится в сообщении.
Сейчас на месте работают медицинские работники, оказывают поддержку психологи, представители акимата района и уполномоченный по правам ребенка.
Напомним, утром 30 ноября в Алматы случился пожар в хостеле по улице Шарипова — найдены тела 13 человек. На момент ЧП в хостеле находилось 72 человека.
Среди проживавших в отеле были граждане Пакистана, Узбекистана и других стран, ранее сообщали в ДЧС города.
Ранее очевидец рассказал Sputnik, что среди погибших был несовершеннолетний.
«Все кричали, боялись, что не сможем выйти» — спасшийся из пожара в хостеле алматинец о ЧП.