09:15 (мск), источник: СуперОмск
В омской высотке с обрушением на Лукашевича начали демонтаж
В мэрии Омска в четверг, 30 ноября 2023 года, сделали заявление по дому на улице Лукашевича, 21/1.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В администрации рассказали, что движения плит не зафиксировано. Также сообщается, что ситуация находится под круглосуточным контролем, на сегодня угрозы жизни и здоровью людей нет.
«Управляющая компания совместно с порядной организацией ГК “Стройбетон” разрабатывают проектно-сметную документацию на демонтажно-монтажные работы в техническом помещении жилого дома. Дополнительное визуальное обследование, проведенное специалистами подрядчика, не позволило точно установить, что именно стало причиной разрушения бетонной плиты. Обстоятельства произошедшего будут уточнены в ходе ее демонтажа», — рассказали в мэрии.
Как сообщается, строители уже зашли на объект и приступили к работам.
Напомним, что в четверг, 23 ноября 2023 года, на крыше 16-этажного панельного дома по улице Лукашевича, 21/1, что в Кировском округе Омска, произошло частичное обрушение плиты перекрытия кровли. В результате ЧП никто не пострадал.