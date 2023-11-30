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09:18 (мск), источник: МК.RU Екатеринбург

Возбуждено уголовное дело из-за смерти 11-месячной девочки из Лесного

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) из-за смерти 11-месячной девочки из Лесного в больнице. Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По версии родителей, сообщают в Следственном комитете, ребенок умер вследствие неоказания необходимой медпомощи в стационаре. Мама обращалась в больницу несколько раз.

На данный момент назначена комиссионная судебная экспертиза. Будет выясняться насколько полно, качественно и своевременно была оказана медицинская помощь, в ходе которой также будет проведено повторное гистологическое исследование. Отец настаивает на проведении эксгумации тела девочки для дополнительного анализа и отбора образцов.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального ведомства Анатолию Надбитову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Ранее «МК-Урал» писал, что в больнице города Лесной Свердловской области скончалась 11-месячная Настя. Об этом сообщал портал E1.RU со ссылкой на маму девочки. Причина смерти — миокардит.

По словам мамы, девочку госпитализировали в местную детскую больницу. Ее осмотрели врачи, но лечения не назначили. Врачи ей сказали, что у ребенка хорошие анализы.

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