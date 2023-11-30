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10:39 (мск), источник: АиФ Казань

22-летний студент из Татарстана погиб на пожаре в хостеле Алма-Аты

Среди погибших был еще один россиянин.

В Казахстане в Алма-Ате в подвальном помещении трехэтажного здания, где расположился хостел рано утром начался пожар. Большинство постояльцев в это время спали и не успели вовремя эвакуироваться. Всего на момент возгорания в хостеле находились 72 человека.

13 человек в результате происшествия погибли, среди них два гражданина России.

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По данным ТК Mash, один из них житель Татарстана, 22-летний студент Надир Абдусалямов. Второй погибший россиянин — ровесник татарстанца, житель Якутии Герман Андреев.

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