10:39 (мск), источник: АиФ Казань
22-летний студент из Татарстана погиб на пожаре в хостеле Алма-Аты
Среди погибших был еще один россиянин.
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В Казахстане в Алма-Ате в подвальном помещении трехэтажного здания, где расположился хостел рано утром начался пожар. Большинство постояльцев в это время спали и не успели вовремя эвакуироваться. Всего на момент возгорания в хостеле находились 72 человека.
13 человек в результате происшествия погибли, среди них два гражданина России.
По данным ТК Mash, один из них житель Татарстана, 22-летний студент Надир Абдусалямов. Второй погибший россиянин — ровесник татарстанца, житель Якутии Герман Андреев.