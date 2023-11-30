12:37 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
В пригороде Кишинева вся семья отравилась угарным газом: Родителей и двух детей пришлось госпитализировать
К счастью, пожара в доме не произошло.
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Четыре человека, в том числе двое детей, отравились угарным газом, исходящим из газового обогревателя. ЧП произошло утром 29 ноября в городе Кодру муниципия Кишинев, сообщает пресс-служба ГИЧС.
Вызов в Службу 112 поступил в 08:36. На место прибыли сотрудники ГИЧС, а также бригада врачей. Они установили, что пожара в доме не было, а члены семьи — 38-летний мужчина, его 32-летняя жена и двое детей в возрасте 10 и 5 лет — отравились угарным газом в результате неправильной эксплуатации подключенной к газовой сети установки и отсутствия в помещении вентиляционного канала.
Пострадавших доставили в больницу.