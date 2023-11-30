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16:22 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Чем грозит незаконное пользование водой в Узбекистане — ответ ведомства

Чем грозит незаконное пользование водой и почему разнятся тарифы в регионах Узбекистана — объяснили специалисты АО «O"zsuvta’minot».

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 30 ноя — Sputnik. Незаконное подключение к коммунальным сетям, в том числе водопроводным, умышленная порча приборов учета холодной воды и их пломб, а также любые вмешательства в приборы учета, квалифицируются как кража и наказываются лишением свободы сроком до 5 лет. Об этом сообщили в ходе брифинга акционерного общества «O"zsuvta’minot».

«Нарушение Кодекса об административной ответственности в данной части в меньшей степени предусматривает штраф в размере от 10 до 20-кратного размера БРВ (от 3 млн до 6 млн сумов) или административный арест нарушителя на срок до 15 суток», — сказал руководитель пресс-службы ведомства Акмал Муродов.

В настоящее время в Узбекистане системой водоснабжения охвачены 4,5 млн потребителей, из них у 3-х млн или 66,3% установлены счетчики на питьевую воду, а 1,5 млн или 33,7% не используют приборы учета.

Между тем обеспечение населения бесперебойной и качественной питьевой водой посредством централизованной системы требует определенных усилий, труда и немалых финансовых затрат. В частности, в тарифной стоимости одного кубометра питьевой воды затраты на:

  • электроэнергию составляют 27%;
  • капитальный и текущий ремонт — 19%;
  • погашение кредита иностранных финансовых организаций — 21%;
  • оплату труда — 29%;
  • амортизационные отчисления и другие затраты составляют 4%.

Как объяснили в O"zsuvta’minot, из-за различий в технологических процессах водоснабжения, тарифы в каждом регионе страны отличаются.

«Например, в Ташкент вода подается через канал Бозсу, а в Андижанскую область вода “идет сама” за счет перепада уровня земли из водохранилища Кампирабад. Наманганская область, в силу сложного географического рельефа местности, потребляет большее количество электроэнергии в результате подачи питьевой воды потребителям с помощью насосных агрегатов. Соответственно, доля затрат на электроэнергию в себестоимости продукции составляет 24% в Ташкенте, 14% в Андижане и 35% в Намангане», — пояснила главный специалист ведомства Ольга Мурашкина.

По данным АО «O"zsuvta’minot», 42% питьевой воды Узбекистан получает из грунтовых вод и 58% из поверхностных источников. По словам специалистов, со временем нагрузка на эти виды ресурсов будет только возрастать.

Дефицит воды будет увеличиваться из-за изменения климата, демографического роста и развития экономики республики. Поэтому специалисты и экологи акцентируют внимание граждан на этом важном вопросе с целью популяризации рационального использования питьевой воды на местах.

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