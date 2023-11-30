12:57 (мск), источник: АиФ Волгоград
Волгоградец из ревности расправился с другом канцелярской принадлежностью
37-летнего пострадавшего доставили без сознания в больницу, медики сообщили о явно криминальных ранениях в полицию.
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Жестокая ревность заставила пойти на преступление жителя Дзержинского района Волгограда. Мужчина не смог вынести, что знакомый, частенько навещавший их семью, стал слишком пристально заглядываться на его супругу, сообщают в полицейском главке.
На защиту своего брака 29-летний волгоградец встал с канцелярской принадлежностью. Он подкараулил соперника на улице несколько раз ударил его в живот и шею перочинным ножом.
«37-летнего пострадавшего доставили без сознания в больницу, медики сообщили о явно криминальных ранениях в полицию. Когда подозреваемого в преступлении задержали, он тут же во всем признался», — рассказывают в пресс-службе главка.
Возбуждено уголовное дело, полицейские настаивают на аресте ревнивца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее стало известно, кто согласился вынести приговор Арсену Мелконяну, угрожавшему судье —в Центральном райсуде взяли самоотвод.