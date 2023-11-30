14:18 (мск), источник: АиФ Волгоград
Под Волгоградом судят маму-малолетку, виноватую в смерти сынишки
17-летняя мать вину полностью признала.
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Под Волгоградом 17-летняя мать предстанет перед судом. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности 5-месячному сынишке. Несовершеннолетняя мама свою вину полностью признала. Обвиняемой грозит до 2 лет лишения свободы.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, трагедия произошла 24 сентября нынешнего года. Женщина покормила грудничка смесью и положила его в коляску. После этого ушла из дома на два часа. Мальчик лежал на спине, срыгнул и задохнулся рвотными массами.
Вернувшаяся домой мать обнаружила малютку уже мертвым. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Николаевский районный суд.