14:30 (мск), источник: Клопс.ru
На острове Канта, у Дома Советов: в Калининградcкой области находят искалеченных лебедей (видео)
Сейчас в «Биосфере Балтики» находится больше 20 грациозных птиц.
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В разных точках Калининграда находят раненых лебедей. Только в среду, 29 ноября, в «Биосферу Балтики» поступили три искалеченные птицы. Об этом «Клопс» рассказала руководитель организации Юлия Садовская.
Одного раненого лебедя нашли на острове Канта, второго у Дома Советов.
На острове Канта лебедь за что-то зацепился, за провода или за мост, не справился с управлением и упал. Вторая птица, которую нашли у Дома Советов, скорее всего, тоже [неудачно упала]. Ещё нам привезли и лебедёнка из гаражного общества, волонтёр ездил в посёлок Зелёный Гай под Зеленоградском, забрали птицу на Зимнем озере.
Эксперт отметила, что в Калининградской области трудности испытывают лебеди, которые или прилетели сюда зимовать, или не улетели из региона. Причина в погоде.
Так как наступила природная зима, выпал снег, появился лёд на водоёмах, лебеди испытывают некоторые трудности. Чаще всего птице, которая сидит на водоёме, не нужна помощь, если лёд тонкий, и он может его сам ломать. Угрозу им могут создать только другие животные, если имеют возможность добраться до птиц, например, собаки. Гораздо страшнее, когда лебеди травмируются, у нас сейчас сильные ветра. Перелетал он, например, с Лесного озера на Верхнее Озеро, и где-то по дороге грохнулся. На Преголе через мост переправляется, раз — и зацепился. Они не то чтобы прямо падают, они приземляются, просто достаточно жёстко, и получают травмы. Если у них сломаны ключицы, то они не могут улететь.
Сейчас в «Биосфере Балтики» находится больше 20 лебедей. Там будут рады, если калининградцы захотят помочь и организации, и птицам.
Сейчас нам нужна помощь если не финансовая, то овощами. Так как лебедей много, а ещё утки, другие птицы тоже едят, мы поняли, что всё заканчивается. Нам подходит тыква, патиссоны, кабачок, другие овощи, яблоки — у нас немного есть, но мы не откажемся.
В «Биосфере Балтики» также будут счастливы получить любое пожертвование. Перечислить средства возможно через специальную форму на сайте — это быстро и удобно.
В Калининграде спасли лебедя, который В Калининграде спасли лебедя, который гулял по Эстакадному мосту со сломанным крылом.
Птице требуется операция.