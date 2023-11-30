14:36 (мск), источник: Rostof.ru
В Ростовской области сбили пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.
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Сегодня, 30 ноября, в 7.15 в Каменске-Шахтинском неустановленный водитель сбил 83-летнего пешехода. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД Ростовской области.
— По предварительным данным, не установленный водитель, управляя не установленным автомобилем, допустил наезд на 83-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного перехода, — говорится в сообщении.
Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение.