15:26 (мск), источник: Комсомольская правда
В ходе СВО погиб житель Новосибирской области Сергей Грибов
Ему было 36 лет.
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В ходе спецоперации погиб 36-летний житель Бердска Новосибирской области Сергей Викторович Грибов. Об этом сообщили в администрации города.
— 31 октября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции погиб старший стрелок мотострелкового батальона, рядовой Сергей Грибов, — говорится в сообщении.
Сергей Викторович родился в Казахстане в семье военного. В 1994 году вместе с родителями переехал в Новосибирск, в 2000 году — в Бердск. Сергей Грибов получил образование техника. В сентябре 2022 года был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Посмертно награжден орденом Мужества.