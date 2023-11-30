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Спецоперация на Украине
15:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В ходе СВО погиб житель Новосибирской области Сергей Грибов

Ему было 36 лет.

В ходе спецоперации погиб 36-летний житель Бердска Новосибирской области Сергей Викторович Грибов. Об этом сообщили в администрации города.

— 31 октября 2023 года в ходе проведения специальной военной операции погиб старший стрелок мотострелкового батальона, рядовой Сергей Грибов, — говорится в сообщении.

Сергей Викторович родился в Казахстане в семье военного. В 1994 году вместе с родителями переехал в Новосибирск, в 2000 году — в Бердск. Сергей Грибов получил образование техника. В сентябре 2022 года был призван на службу в рамках частичной мобилизации. Посмертно награжден орденом Мужества.

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