18:48 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА
Убийство 23-летней давности раскрыли в Гомельской области
30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области раскрыли убийство 23-летней давности, сообщили БЕЛТА в МВД.
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В ноябре 2000 года в одной из квартир в Речице обнаружили труп 40-летнего хозяина жилья со следами насильственной смерти. Сотрудники уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Речицкого РОВД провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Отработали различные версии, опросили десятки возможных свидетелей, а также коллег, соседей, родственников и знакомых погибшего. Однако выйти на след убийцы не удалось.
Все эти годы работу по уголовному делу не прекращали.
«У оперативников появились новые предположения, проверка которых дала положительный результат», — отметили в УВД.
По подозрению в преступлении задержали знакомого жертвы. На момент случившегося ему было 24 года. И изначально он проходил как свидетель.
Как выяснилось, в день убийства фигурант приехал к своему приятелю взять взаймы денег. Тот ответил отказом. Гость схватил со стола нож, нанес хозяину квартиры более 20 ударов, а затем добил его гантелей по голове.
Задержанный обвиняется в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение или смертную казнь.