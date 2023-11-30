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18:48 (мск), новости Беларуси, источник: БЕЛТА

Убийство 23-летней давности раскрыли в Гомельской области

30 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области раскрыли убийство 23-летней давности, сообщили БЕЛТА в МВД.

В ноябре 2000 года в одной из квартир в Речице обнаружили труп 40-летнего хозяина жилья со следами насильственной смерти. Сотрудники уголовного розыска УВД Гомельского облисполкома совместно с коллегами из Речицкого РОВД провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Отработали различные версии, опросили десятки возможных свидетелей, а также коллег, соседей, родственников и знакомых погибшего. Однако выйти на след убийцы не удалось.

Все эти годы работу по уголовному делу не прекращали.

«У оперативников появились новые предположения, проверка которых дала положительный результат», — отметили в УВД.

По подозрению в преступлении задержали знакомого жертвы. На момент случившегося ему было 24 года. И изначально он проходил как свидетель.

Как выяснилось, в день убийства фигурант приехал к своему приятелю взять взаймы денег. Тот ответил отказом. Гость схватил со стола нож, нанес хозяину квартиры более 20 ударов, а затем добил его гантелей по голове.

Задержанный обвиняется в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью. Санкция статьи предусматривает до 25 лет лишения свободы или пожизненное заключение или смертную казнь.

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