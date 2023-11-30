Полиция Молдавии раскрыла новый вид мошенничества с использованием образа Санду

В полиции заявили, что мошенники создают фейковые профили и делятся фейковыми видео с участием якобы государственных деятелей и представителей банковских организаций.
В качестве примера в Telegram-канале молдавских правоохранительных органов была опубликована запись, где «Санду» сообщает о возможности ежемесячного заработка.
«Киберпреступники, злоупотребляя имиджем и логотипом учреждений, призывают население регистрироваться по подозрительным ссылкам. После этого пользователей призывают вкладывать крупные суммы денег в так называемую инвестиционную платформу», — пояснили в полиции.
Граждан попросили игнорировать такие посты и не переходить по сомнительным ссылкам.