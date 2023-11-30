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18:57 (мск), новости Молдовы, источник: RT на русском

Полиция Молдавии раскрыла новый вид мошенничества с использованием образа Санду

Правоохранительные органы Молдавии предупредили граждан о новом виде мошенничества в интернете с использованием образа президента страны Майи Санду.

Источник: Reuters

В полиции заявили, что мошенники создают фейковые профили и делятся фейковыми видео с участием якобы государственных деятелей и представителей банковских организаций.

В качестве примера в Telegram-канале молдавских правоохранительных органов была опубликована запись, где «Санду» сообщает о возможности ежемесячного заработка.

«Киберпреступники, злоупотребляя имиджем и логотипом учреждений, призывают население регистрироваться по подозрительным ссылкам. После этого пользователей призывают вкладывать крупные суммы денег в так называемую инвестиционную платформу», — пояснили в полиции.

Граждан попросили игнорировать такие посты и не переходить по сомнительным ссылкам.

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 Полиция Молдавии раскрыла новый вид мошенничества с использованием образа...
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