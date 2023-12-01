Автодом, автобус, грузовик и легковушка попали в ДТП в Приангарье

Авария произошла около 13:40 на федеральной трассе «Сибирь». Водитель Nissan Tiida решил обогнать автобус и большегруз, но не справился с управлением и столкнулся сначала с одним попутным транспортным средством, потом — с другим. От ударов его вынесло на встречную полосу, где он врезался в автодом Challenger.
Пострадали водитель и пассажир легковушки. Их увезли в больницу. В автодоме ехала семейная пара из Москвы в Иркутск — они не пострадали, равно как и водители и пассажиры грузовика и автобуса. Автобус, кстати, находился не в рейсе — его перегоняли в другой населённый пункт.
Полиция проводит проверку.