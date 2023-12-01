Главное
Спецоперация на Украине
03:41 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Автодом, автобус, грузовик и легковушка попали в ДТП в Приангарье

В Тайшетском районе 30 ноября в аварию попали легковушка, грузовик, автобус и дом на колёсах. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД России по Иркутской области.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Авария произошла около 13:40 на федеральной трассе «Сибирь». Водитель Nissan Tiida решил обогнать автобус и большегруз, но не справился с управлением и столкнулся сначала с одним попутным транспортным средством, потом — с другим. От ударов его вынесло на встречную полосу, где он врезался в автодом Challenger.

Пострадали водитель и пассажир легковушки. Их увезли в больницу. В автодоме ехала семейная пара из Москвы в Иркутск — они не пострадали, равно как и водители и пассажиры грузовика и автобуса. Автобус, кстати, находился не в рейсе — его перегоняли в другой населённый пункт.

Полиция проводит проверку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Чудеса в палате: к маленьким пациентам травматологии пришли герои сказок
В Иркутске детей не пускают на детскую площадку, которую благоустроил город
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта