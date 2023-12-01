03:18 (мск), источник: Комсомольская правда
«Это уже не шутки»: тигр терроризирует жителей села Серафимовка
В приморском селе отменили занятия в школе из-за амурского тигра.
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Сразу двух тигров заметили жители Приморья, но в разных населенных пунктах. В социальных сетях распространяются видео с полосатыми хищниками, а также фотографии их следов на снегу. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Одного из тигров заметили около села Ильмаковка в Анучинском муниципальном округе. На кадрах видео зверь спокойно сидит возле дерева и наблюдает за человеком, который снимает его на камеру. Оператор же в свою очередь нисколько не боится хищника, который находится совсем рядом, ласково называет его «малышка» и «лапочка».
Но в другом приморском селе из-за тигра люди начали сеять панику. В социальных сетях распространяются фотографии из села Серафимовка, где отчетливо видны следы тигра на снегу. Также появилось видео, которая сняла одна из местных жительниц. Вместе с мужчиной она проезжала по дороге на машине и утверждает, что на них начал кидаться хищник:
«Когда его отгонят? Это далеко уже не шутки», — возмущается женщина.
В администрации Ольгинского района корреспонденту «Комсомолки» подтвердили информацию о присутствии тигра, а также о том, что 1 декабря на время прекратили работу школа и детский сад.
Редакция также связалась с приморским охотнадзором:
«Последний раз здесь видели тигра в трех километрах от населенного пункта. Ведомство в курсе ситуации, все под контролем, более того в Серафимовке живет охотовед».
В ведомстве также добавили, что поводов для паники у жителей Серафимовки и Ильмаковки нет.
Напомним, что зимой прошлого года тигры также беспокоили жителей Ольгинского района. В селе Маргаритово от лап полосатого хищника пострадала собака.