05:14 (мск), источник: АиФ Красноярск
Организатором кражи 30 млн руб. со счетов Митволя оказался заключенный
Расследование уголовного дела о хищении денег с банковского счета бывшего чиновника завершилось.
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Организатором хищения 30 млн рублей со счетов бывшего федерального чиновника Олега Митволя оказался заключенный. Причем деньги исчезли, когда тот находился в красноярском СИЗО. Его обвинили в мошенничестве при строительстве красноярского метро. Напомним, его признали виновным в хищении почти одного миллиарда рублей.
Находясь под следствием, Олег Митволь сам стал жертвой мошенников. Расследование по уголовному делу о хищении 30 млн рублей с банковского счета Олега Митволя завершилось. По версии следствия, к этому причастен неоднократно судимый и находящийся на тот момент в московском следственном изоляторе 41-летний Тимофей Шугаев, который также обвиняется в крупном мошенничестве.
По данным краевой прокуратуры, деньги с банковского счета Митволя были похищены в период с 27 июня по 3 июля 2022 года. Как пишет «КоммерсантЪ-Сибирь», в этой криминальной схеме были задействованы несколько человек, руководил которыми Шугаев, имеющий доступ в интернет. Они организовали поддельный паспорт, по которому восстановили сим-карту, получив таким образом доступ к мобильному банку Митволя. Подключившись к платежной системе Mir Pay, провели операцию по выводу денег на подконтрольные счета. Во время снятия наличных и был задержан подельник Шугаева — житель Екатеринбурга Семен Ершов.
Также летом в Ярославле задержали пенсионерку Елену Магомедселимову. подозреваемую в краже 136 млн рублей у бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Женщина заявила следователям, что снять деньги с дубайского счета Митволя попросила его дочь Алиса.