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08:34 (мск), источник: МК.RU Иркутск

Водитель погиб в ДТП в Заларинском районе

Вечером 30 ноября в Заларинском районе в ДТП погиб водитель ВАЗ-2106. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по Иркутской области.

Источник: УГИБДД по Иркутской области

Авария произошла на федеральной трассе «Сибирь». 25-летний водитель Kia Rio не справился с управлением и врезался в ВАЗ-2106, водитель которого собирался повернуть налево и пропускал встречный большегруз Scania. В результате ВАЗ отбросило на встречку под фуру. Водитель отечественной легковушки умер на месте до приезда скорой.

Проводится проверка.

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