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09:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Появились кадры после крупного пожара на рынке «Темерник» в Ростове

Появились первые фото последствий масштабного пожара на рынке в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове появились первые кадры последствий крупного пожара на вещевом рынке. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» побывал на месте ЧП утром 1 декабря.

На кадрах видно, что большая часть торговых павильонов превратилась в руины. Территорию огородили сигнальной лентой. Рядом с рынком выросли горы спасенного товара, коробки с обувью, упаковки с одеждой, искусственные цветы и остатки манекенов.

По словам некоторых торговцев, на «Темернике» у них было несколько торговых точек. Многие во время пожара бросались в огонь, чтобы спасти хотя бы часть своего товара.

Сейчас на месте ЧП продолжают работать спасатели. Причина пожара устанавливается.

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