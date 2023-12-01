10:33 (мск), источник: Мослента
В центре Москвы лошадь ударило током
В центре Москвы лошадь погибла от удара током, сообщает ТАСС со ссылкой оперативные службы.
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Несчастный случай произошел вечером в четверг, 30 декабря, на улице Большая Дмитровка вблизи дома номер 8. По словам источника агентства, лошадь задними копытами дотронулась до столба с проводами. Она погибла.
В этот момент хозяйка животного ехала верхом. Она тоже пострадала, но с ней все хорошо, отметили в РЕН.
Ранее в Подмосковье при столкновении автомобиля с лошадью погиб человек.