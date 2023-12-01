11:35 (мск), источник: РИА Новости
В Ростове-на-Дону полицейские вымогали деньги, угрожая подбросить наркотики
МВД: трое сотрудников наркоконтроля ростовской полиции вымогали 3 млн рублей.
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 дек — РИА Новости. Пятеро мужчин, из которых трое работали в отделе наркоконтроля полиции, вымогали у жильцов дома в Ростове-на-Дону 3 миллиона рублей, угрожая подбросить запрещённые вещества, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
«Установлено, что в августе 2022 года группа граждан, из которых трое на тот момент являлись сотрудниками ОКОН УМВД России по городу Ростову-на-Дону, неправомерно проникли в квартиру и потребовали от жильцов денежные средства в сумме 3 миллиона рублей. При этом они угрожали подбросить последним запрещённые вещества и распространить недостоверные сведения об их причастности к незаконному обороту наркотических средств», — рассказал собеседник агентства.
По результатам проверки в 2022 году сотрудники были уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Собранные оперативниками материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.