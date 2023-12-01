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11:04 (мск), новости Беларуси, источник: Sputnik.by

Водитель автобуса наехал на припаркованные автомобили в Минске

Инцидент произошел в Заводском районе белорусской столицы сегодня утром, в результате повреждены четыре авто.

Источник: t.me/gaiminsk

МИНСК, 1 дек — Sputnik. Водитель пассажирского автобуса маршрута № 22 не справился с управлением и совершил наезд на четыре припаркованных автомобиля, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

ДТП произошло в пятницу утром на одной из улиц Заводского района белорусской столицы.

«Сегодня около 9:00 51-летний водитель пассажирского автобуса “МАЗ”, вблизи здания 60 по улице Илимская не справился с управлением и совершил наезд на 4 припаркованных автомобиля», — сказано в сообщении в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

Предварительной причиной произошедшего названо ухудшение состояния здоровья водителя во время движения. Мужчина доставлен в учреждения здравоохранения для обследования, рассказали в ГАИ.

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