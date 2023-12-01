В Ростове мужчину приговорили к 25 годам за нападение на конвоира и пристава

Мужчину, ранее осужденного за разбойные нападения на инкассаторов, Ростовский областной суд приговорил к 25 годам лишения свободы, передает ТАСС. Первые 10 лет он проведет в тюрьме и еще 15 — в колонии строгого режима.
В июне 2022 года Ивана Костюкова доставили в суд для рассмотрения дела о разбойных нападениях. Подсудимый попросил отвести его в туалет и там напал на конвоира, нанеся полицейскому множество ударов заточкой. Затем забрал у сотрудника полиции пистолет и устроил перестрелку с судебным приставом, ранив его.
Фигурант и сам получил ранение, но несмотря на это выпрыгнул в окно второго этажа и продолжал стрельбу. На улице его задержали правоохранители.
За совершенные ранее преступления Костюков был приговорен к 17 годам колонии. А новый приговор ему вынесен по совокупности преступлений.