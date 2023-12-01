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11:27 (мск), источник: "Российская газета"

В Ростове мужчину приговорили к 25 годам за нападение на конвоира и пристава

Суд вынес новый приговор жителю Ростовской области, который год назад при попытке побега из зала суда напал с заточкой на полицейского и выстрелил в судебного пристава.

Мужчину, ранее осужденного за разбойные нападения на инкассаторов, Ростовский областной суд приговорил к 25 годам лишения свободы, передает ТАСС. Первые 10 лет он проведет в тюрьме и еще 15 — в колонии строгого режима.

В июне 2022 года Ивана Костюкова доставили в суд для рассмотрения дела о разбойных нападениях. Подсудимый попросил отвести его в туалет и там напал на конвоира, нанеся полицейскому множество ударов заточкой. Затем забрал у сотрудника полиции пистолет и устроил перестрелку с судебным приставом, ранив его.

Фигурант и сам получил ранение, но несмотря на это выпрыгнул в окно второго этажа и продолжал стрельбу. На улице его задержали правоохранители.

За совершенные ранее преступления Костюков был приговорен к 17 годам колонии. А новый приговор ему вынесен по совокупности преступлений.

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