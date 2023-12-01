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11:21 (мск), источник: Комсомольская правда

Крымский «шторм века» унес жизни пяти человек

Аксенов: в результате ЧС в Крыму погибли пять человек, 12 пострадали.

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12
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12
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В результате «шторма века», который бушевал в Крыму, погибли пять человек, еще 12 получили травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, стихия затронула 320 населенных пунктов, расположенных в 18 муниципалитетах. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах. Без света в общей сложности находились более 500 тысяч человек.

— В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, пять человек погибли, — сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что произошло затопление 159 частных домов, двух многоэтажек, 193 приусадебных участков и 60 дач. В регионе зафиксировали 125 происшествий, связанных с ограничением теплоснабжения, еще 873 — с повреждением кровель зданий и сооружений.

— Максимально пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в городах Ялта, Алушта, Евпатория, Феодосия, Керчь, Судак, а также в приморских сельских населенных пунктах, — рассказал Аксенов.

К ликвидации ЧС привлекли более 3 тысяч человек и 350 единиц техники. В Крыму продолжает работать межведомственный оперативный штаб. Аксенов отметил, что из затопленных домов уже в первые часы эвакуировали 445 человек. В пунктах временного размещения остаются 53 человека.

— Ситуация в республике контролируется, работы по устранению повреждений будут продолжены, — заключил глава Крыма.

Напомним, предварительная сумма ущерба от «шторма века» в Крыму составила 39,7 млрд рублей. Всего к ликвидации последствий ЧС привлекли более 3 тысяч человек и 350 единиц техники.

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