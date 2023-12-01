В Уфе два жителя Узбекистана предстанут перед судом за поджог охранника в клубе

По данным «Ъ-Уфа», преступление инкриминируется жителям Узбекистана — 30-летнему Азизхону Юнусову и 28-летнему Илесбеку Ходжаеву.
Инцидент произошел 28 сентября в ночном клубе Meet Point в ТЦ «Иремель» на улице Менделеева. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, охранник не впустил граждан Узбекистана, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в развлекательное заведение.
Тогда обвиняемые решили убить сотрудника, они приобрели на ближайшей автозаправке четыре литра бензина и вернулись в заведение. Фигуранты уголовного дела облили бензином охранника и попытались поджечь, однако он убежал. Сотрудники ночного клуба потушили возгорание.
Сообщников задержали в уфимском аэропорту с билетами на рейс Уфа-Москва. Было установлено, что они находились на территории России незаконно.