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15:12 (мск), источник: Коммерсантъ

В Уфе два жителя Узбекистана предстанут перед судом за поджог охранника в клубе

Кировский районный суд рассмотрит уголовное дело, возбужденное в отношении двух иностранных граждан, обвиняемых в покушении на убийство общеопасным способом с особой жестокостью по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, пп. «б», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

По данным «Ъ-Уфа», преступление инкриминируется жителям Узбекистана — 30-летнему Азизхону Юнусову и 28-летнему Илесбеку Ходжаеву.

Инцидент произошел 28 сентября в ночном клубе Meet Point в ТЦ «Иремель» на улице Менделеева. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, охранник не впустил граждан Узбекистана, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, в развлекательное заведение.

Тогда обвиняемые решили убить сотрудника, они приобрели на ближайшей автозаправке четыре литра бензина и вернулись в заведение. Фигуранты уголовного дела облили бензином охранника и попытались поджечь, однако он убежал. Сотрудники ночного клуба потушили возгорание.

Сообщников задержали в уфимском аэропорту с билетами на рейс Уфа-Москва. Было установлено, что они находились на территории России незаконно.

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