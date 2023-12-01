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11:24 (мск), источник: Татарстан 24

Маршрутка и рейсовый автобус столкнулись на трассе около Челнов

Образовалась большая пробка.

На трассе М7 неподалеку от Челнов произошло столкнулись рейсового автобуса и маршрутки. Образовалась большая пробка.

По словам очевидцев, обе машины начали замедлять скорость, потому что заметили другое ДТП впереди, но не рассчитали скорость. Маршрутка задела автобус, и он повернулся таким образом, что перекрыл дорогу.

Двух пассажиров маршрутки доставили в Елабужскую центральную районную больницу, в рейсовом автобусе никто не пострадал.

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